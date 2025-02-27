«А вы попробуйте»: Трамп признал, что вернуть занятые Россией территории почти невозможно

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга едко ответил журналисту на вопрос о бывших украинских территориях, которые находятся под контролем России. Хозяин Белого дома посоветовал представителю СМИ попробовать вернуть земли, намекая, что сделать это будет не так уж просто.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — заявил американский лидер, комментируя вопрос о том, будет ли «сигналом для Китая» сохранение за РФ территорий, которые когда-то принадлежали Украине.