Чемодан — вокзал — домой: Трамп заставил воевавших за ВСУ наёмников массово бежать из зоны СВО
Mash: Наёмники бегут с позиций в зоне СВО после прекращения работы USAID Трампом
В зоне спецоперации начали повально сдаваться иностранные наёмники. Те из них, кто может уехать, покидают Украину. Всё из-за президента США Дональда Трампа, свернувшего программу финансирования USAID и тем самым лишившего солдат удачи доходов, сообщает Mash.
Соответствующая программа Госдепа была открыта в 1961 году. Официально её деятельность заключается в отправке гуманитарной помощи и укреплении демократических институтов по всему миру. Фактически же ведомство зачастую финансировало военные действия. Однако новая американская администрация перекрыла кран.
Теперь наёмники из Штатов, Латинской Америки и прочих стран стали уходить с боевых позиций. Некоторые просто покидали их самовольно, другие выходили на частоту «Волги» и с белым флагом выходили к российским позициям. Сдавшиеся в плен иностранные бойцы подтвердили, что во время президентства Джо Байдена получали выплаты от Агентства Штатов по международному развитию.
Напомним, первым внимание общественности на USAID обратил внимание основатель SpaceX Илон Маск. Он назвал организацию преступной и призвал её упразднить. 7 февраля деятельность агентства была почти полностью остановлена, работать продолжила лишь небольшая часть сотрудников, которые отвечали за критически важные задачи и программы. Оказалось, большая часть помощи USAID с 2022 года уходила Украине — туда перечислили почти треть — 27,7% — всех средств от общего объёма финансирования. Были и другие статьи расходов и в некоторые из них сложно даже поверить: организация финансировала «трансгендерную* оперу» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, а также мюзикл с пропагандой политики инклюзивности в Ирландии.
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