В зоне спецоперации начали повально сдаваться иностранные наёмники. Те из них, кто может уехать, покидают Украину. Всё из-за президента США Дональда Трампа, свернувшего программу финансирования USAID и тем самым лишившего солдат удачи доходов, сообщает Mash.

Соответствующая программа Госдепа была открыта в 1961 году. Официально её деятельность заключается в отправке гуманитарной помощи и укреплении демократических институтов по всему миру. Фактически же ведомство зачастую финансировало военные действия. Однако новая американская администрация перекрыла кран.

Теперь наёмники из Штатов, Латинской Америки и прочих стран стали уходить с боевых позиций. Некоторые просто покидали их самовольно, другие выходили на частоту «Волги» и с белым флагом выходили к российским позициям. Сдавшиеся в плен иностранные бойцы подтвердили, что во время президентства Джо Байдена получали выплаты от Агентства Штатов по международному развитию.