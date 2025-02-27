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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 11:43

Чемодан — вокзал — домой: Трамп заставил воевавших за ВСУ наёмников массово бежать из зоны СВО

Mash: Наёмники бегут с позиций в зоне СВО после прекращения работы USAID Трампом

В зоне спецоперации начали повально сдаваться иностранные наёмники. Те из них, кто может уехать, покидают Украину. Всё из-за президента США Дональда Трампа, свернувшего программу финансирования USAID и тем самым лишившего солдат удачи доходов, сообщает Mash.

Соответствующая программа Госдепа была открыта в 1961 году. Официально её деятельность заключается в отправке гуманитарной помощи и укреплении демократических институтов по всему миру. Фактически же ведомство зачастую финансировало военные действия. Однако новая американская администрация перекрыла кран.

Теперь наёмники из Штатов, Латинской Америки и прочих стран стали уходить с боевых позиций. Некоторые просто покидали их самовольно, другие выходили на частоту «Волги» и с белым флагом выходили к российским позициям. Сдавшиеся в плен иностранные бойцы подтвердили, что во время президентства Джо Байдена получали выплаты от Агентства Штатов по международному развитию.

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Военчасти, штабы, наёмники: На Украине за ночь прогремело 24 взрыва в результате «‎ударов возмездия»

Напомним, первым внимание общественности на USAID обратил внимание основатель SpaceX Илон Маск. Он назвал организацию преступной и призвал её упразднить. 7 февраля деятельность агентства была почти полностью остановлена, работать продолжила лишь небольшая часть сотрудников, которые отвечали за критически важные задачи и программы. Оказалось, большая часть помощи USAID с 2022 года уходила Украине — туда перечислили почти треть — 27,7% — всех средств от общего объёма финансирования. Были и другие статьи расходов и в некоторые из них сложно даже поверить: организация финансировала «трансгендерную* оперу» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, а также мюзикл с пропагандой политики инклюзивности в Ирландии.

Скандальное агентство USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья на Украине
Скандальное агентство USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья на Украине

*Движение ЛГБТ* признано экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / specnaz

Юрий Лысенко
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