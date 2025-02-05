USAID отправляет персонал в административный отпуск

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о переводе своего персонала в административный отпуск по всему миру, который вступит в силу 7 февраля 2025 года, в 23:59. Исключение составят лишь сотрудники, ответственные за критически важные функции и специально назначенные программы.

USAID совместно с Госдепартаментом разрабатывает план по возвращению сотрудников, находящихся за пределами США. Агентство организует и финансирует этот процесс в течение 30 дней, а также приостановит контракты, не относящиеся к основным функциям. Возможность продления сроков возвращения будет рассматриваться индивидуально.