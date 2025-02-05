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Регион
5 февраля, 07:34

USAID отправляет персонал в административный отпуск

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о переводе своего персонала в административный отпуск по всему миру, который вступит в силу 7 февраля 2025 года, в 23:59. Исключение составят лишь сотрудники, ответственные за критически важные функции и специально назначенные программы.

USAID совместно с Госдепартаментом разрабатывает план по возвращению сотрудников, находящихся за пределами США. Агентство организует и финансирует этот процесс в течение 30 дней, а также приостановит контракты, не относящиеся к основным функциям. Возможность продления сроков возвращения будет рассматриваться индивидуально.

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Агентство США по международному развитию (USAID) управляет зарубежной гуманитарной помощью и содействует развитию стран. Оно стало одной из крупнейших правительственных организаций США, обеспечивая более половины всей американской помощи за границей и работая в более чем ста странах. Несмотря на то, что USAID получает лишь 1% федерального бюджета, это значительные средства. С момента своего основания агентство сталкивалось с критикой и скандалами. Недавно Илон Маск предложил ликвидировать USAID, а спикер ГД Вячеслав Володин заявил о превращении USAID в криминальную сеть с биолабораториями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Оксана Попова
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