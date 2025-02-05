Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинцы стали жертвами «бесчеловечных пыток и испытаний» в биолабораториях США, расположенных на территории Незалежной. Он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и экс-президент США Джо Байден превратили граждан страны в подопытных животных.

Володин напомнил о том, что три года назад обсуждалась сеть биологических лабораторий на Украине, за которой стояли США и Байден с сыном. Он также указал, что финансирование исследований в области биологического оружия осуществляло Агентство США по международному развитию (USAID). Это доказывает участие этой организации в преступлениях, за которые она должна понести наказание.

«Согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь. Но по факту агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 млрд долларов», — подчеркнул спикер ГД.

Агентство США по международному развитию (USAID) — это федеральная структура, занимающаяся управлением зарубежной гуманитарной помощью и содействием развитию стран. За последние десятилетия оно стало одной из крупнейших правительственных организаций в США, обеспечивая более половины всей американской помощи за границей и действуя более чем в ста странах. Хотя на USAID выделяется лишь 1% федерального бюджета, это всё равно значительные средства. С момента своего основания агентство сталкивалось с критикой и скандалами, не ограничиваясь только финансовыми вопросами. Недавно Илон Маск анонсировал ликвидацию USAID.