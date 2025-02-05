Володин заявил о превращении USAID в криминальную сеть с биолабораториями
Спикер Госдумы Володин: USAID превратилось в настоящую криминальную сеть
Вячеслав Володин. Обложка © Официальный сайт Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинцы стали жертвами «бесчеловечных пыток и испытаний» в биолабораториях США, расположенных на территории Незалежной. Он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и экс-президент США Джо Байден превратили граждан страны в подопытных животных.
Володин напомнил о том, что три года назад обсуждалась сеть биологических лабораторий на Украине, за которой стояли США и Байден с сыном. Он также указал, что финансирование исследований в области биологического оружия осуществляло Агентство США по международному развитию (USAID). Это доказывает участие этой организации в преступлениях, за которые она должна понести наказание.
«Согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь. Но по факту агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 млрд долларов», — подчеркнул спикер ГД.
Агентство США по международному развитию (USAID) — это федеральная структура, занимающаяся управлением зарубежной гуманитарной помощью и содействием развитию стран. За последние десятилетия оно стало одной из крупнейших правительственных организаций в США, обеспечивая более половины всей американской помощи за границей и действуя более чем в ста странах. Хотя на USAID выделяется лишь 1% федерального бюджета, это всё равно значительные средства. С момента своего основания агентство сталкивалось с критикой и скандалами, не ограничиваясь только финансовыми вопросами. Недавно Илон Маск анонсировал ликвидацию USAID.
Ранее на эту тему высказывался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, США активно развивают свои биолаборатории по всему миру, что вызывает обеспокоенность. Дело в том, что никто не знает, какими экспериментами они занимаются.