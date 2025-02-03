«Комок червей»: Илон Маск анонсировал ликвидацию USAID
Илон Маск анонсировал ликвидацию USAID
В США начался процесс ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Об этом рассказал руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск.
«Мы в процессе ликвидации USAID», — сказал он в ходе трансляции в соцсети X.
По словам бизнесмена, USAID не подлежит восстановлению. Он также заявил, что это не просто червивое яблоко, а целый комок червей.
«Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», — добавил Маск.
Напомним, что ранее бизнесмен охарактеризовал USAID как преступную организацию, которую, по его мнению, следует ликвидировать. Маск утверждает, что это агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые питают ненависть к Соединённым Штатам. Кроме того, предприниматель обвинил Агентство в том, что оно использовало деньги американского народа для финансирования исследований биологического оружия, включая вирус CoViD-19.
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