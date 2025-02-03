«Комок червей»: Илон Маск анонсировал ликвидацию USAID

В США начался процесс ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Об этом рассказал руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск.

«Мы в процессе ликвидации USAID», — сказал он в ходе трансляции в соцсети X.

По словам бизнесмена, USAID не подлежит восстановлению. Он также заявил, что это не просто червивое яблоко, а целый комок червей.