Илон Маск объявил войну USAID: Удаление аккаунта и шокирующие разоблачения
Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия
Занимающий руководящую должность в ведомстве по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обвинил Агентство по международному развитию (USAID) в том, что оно использовало средства американских налогоплательщиков для финансирования разработок биологического оружия, включая вирус CoViD-19, который, по его словам, привёл к гибели миллионов людей.
«Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, включая CoViD-19, которые убили миллионы людей?» — написал бизнесмен в соцсети Х.
Отметим, что аккаунт агентства в социальной сети X, насчитывавший почти миллион подписчиков, был удалён. Телеканал CNN ранее сообщал, что сайт USAID отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин.
Ранее предприниматель назвал USAID преступной организацией, которая, по его мнению, должна прекратить своё существование. Маск настаивает, что агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов», которые, как он утверждает, испытывают ненависть к Соединённым Штатам.
Х / Elon Musk