Илон Маск объявил войну USAID: Удаление аккаунта и шокирующие разоблачения

Занимающий руководящую должность в ведомстве по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обвинил Агентство по международному развитию (USAID) в том, что оно использовало средства американских налогоплательщиков для финансирования разработок биологического оружия, включая вирус CoViD-19, который, по его словам, привёл к гибели миллионов людей.

«Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, включая CoViD-19, которые убили миллионы людей?» — написал бизнесмен в соцсети Х.

Отметим, что аккаунт агентства в социальной сети X, насчитывавший почти миллион подписчиков, был удалён. Телеканал CNN ранее сообщал, что сайт USAID отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин.