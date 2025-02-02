Илон Маск раскритиковал агентство USAID, назвав его преступной организацией

Известный американский предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес Агентства США по международному развитию (USAID). На своей странице в социальной сети X он заявил, что считает эту организацию преступной и призвал к её ликвидации.

Маск также отметил, что USAID, по его мнению, представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов», которые, как он утверждает, испытывают ненависть к Соединённым Штатам.

USAID является федеральным агентством отвечающим за оказание международной помощи. Руководитель организации и его заместитель назначаются президентом США с одобрения Сената и работают в тесном взаимодействии с Государственным секретарём.