Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 19:31

Илон Маск раскритиковал агентство USAID, назвав его преступной организацией

Известный американский предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес Агентства США по международному развитию (USAID). На своей странице в социальной сети X он заявил, что считает эту организацию преступной и призвал к её ликвидации.

Маск также отметил, что USAID, по его мнению, представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов», которые, как он утверждает, испытывают ненависть к Соединённым Штатам.

Священник из США повторил жест Илона Маска, его выгнали с работы
Священник из США повторил жест Илона Маска, его выгнали с работы

USAID является федеральным агентством отвечающим за оказание международной помощи. Руководитель организации и его заместитель назначаются президентом США с одобрения Сената и работают в тесном взаимодействии с Государственным секретарём.

Ранее возглавляемое Маском Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE) выяснило, что Минфин США выделял деньги, которые потом начислялись мошенническим организациям и террористическим группировкам. По словам предпринимателя, ведомство за весь период работы ни разу не отклонило ни один из таких платежей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar