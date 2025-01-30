Священник из США повторил жест Илона Маска, его выгнали с работы

Во время своей речи на мероприятии американский священник, глава прихода Англиканской католической церкви (АКЦ) в Мичигане Кэлвин Робинсон повторил скандальный жест предпринимателя Илона Маска. Многим он вновь напомнил фашистское приветствие.

Американский священник повторил жест Маска во время выступления. Видео © X / Mukhtar

Теперь священник лишился работы. В АКЦ подчеркнули, что предупреждали Робинсона о подобном исходе, так как Интернет-троллинг несовместим со статусом священника. Там также отметили, что действие было похоже на попытку задобрить некоторые элементы американских сторонников правой политической идеологии.

«Для справки, на всякий случай: я не нацист <...> Шутка в конце была насмешкой над истеричными либералами, которые назвали Илона Маска нацистом за то, что он ясно показал аудитории, что его сердце с ними. Контекст имеет ключевое значение, но иногда люди игнорируют контекст, чтобы подтвердить свои собственные убеждения», — написал Робинсон на своей станице в соцсети Х.

Бывший священник также подчеркнул, что его действие не было шуткой над Второй Мировой войной. Он надеется, что АКЦ пересмотрит своё решение и позволит дальше служить людям и Богу.