«Утыкали весь мир»: Медведев обвинил США в массовом создании биолабораторий

США активно развивают свои биолаборатории по всему миру, что вызывает обеспокоенность, так как никто не знает, какими экспериментами они занимаются. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Отдельные государства, ну, что там говорить, не отдельные государства, а Соединённые Штаты прежде всего, любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биотехнологий, даже использования биологического оружия. В то время как сами по себе Штаты утыкали своими биолабораториями практически весь мир, и чем они там занимаются — Бог весть, никто не знает», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

В связи с этим Медведев предложил усилить контроль над всеми биоматериалами и биотехнологиями, которые попадают в Россию. Речь шла о потенциальном воздействии опасных патогенов не только на здоровье человека, но и на сферу сельского хозяйства. Зампред Совбеза подчеркнул, что это, по сути, прямая угроза продовольственной безопасности РФ.