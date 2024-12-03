Американские власти должны перестать политизировать проблему источника коронавирусной пандемии и применять эти данные как оружие. Им не следует очернять другие государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на расследование конгрессменов США, которое гласит, что у ковида корни китайских лабораторий.

Дипломат отметил, что исследование американцев лишено каких-либо существенных доказательств, а сам документ поливает Китай грязью и является политической манипуляцией. Он призвал иностранных коллег обнародовать данные о деятельности лаборатории на объекте армии в Форт-Детрике (штат Мэриленд), а также сведения об американских биолабораториях по всему миру.

«США следует немедленно прекратить политизировать, использовать в качестве оружия проблему происхождения (коронавируса), прекратить клеветать на другие страны и перекладывать ответственность», — сказал представитель МИД Поднебесной.

В заключение Линь Цзянь заявил, что Китай всегда остаётся открыт к научному поиску. Также он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прежде отмечала низкую вероятность происхождения вируса в китайской лаборатории.