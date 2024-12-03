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3 декабря, 10:47

Инфекционист не исключила сокращения жизни людей из-за «созданного в пробирке» ковида

Врач Мескина: Если ковид искусственно создан, он нанесёт вред всему человечеству

Лаборатории, которые пытаются каким-то образом модифицировать природные возбудители, вирусы или бактерии, действуют с целью использовать эти вирусы в качестве оружия, сделать их более заразными и вредоносными. Так, например, после «созданного в пробирке» коронавируса человечество может столкнуться с сокращением продолжительности жизни и другими «побочками». Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя предварительные выводы Конгресса США по появлению CoViD-19.

Искусственно созданные возбудители в качестве биологического оружия наносят человеку вред, вызывают большое количество осложнений и летальных исходов. Это основная задача. Будет большее количество смертей, продолжительность жизни сократится, если это, и правда, созданный человеком вирус. Результаты вообще труднопрогнозируемые.

Елена Мескина

Врач-инфекционист

Искусственно созданные возбудители в качестве биологического оружия наносят человеку вред, вызывают большое количество осложнений и летальных исходов. Это основная задача. Будет большее количество смертей, продолжительность жизни сократится, если это, и правда, созданный человеком вирус. Результаты вообще труднопрогнозируемые.
Искусственно созданные возбудители в качестве биологического оружия наносят человеку вред, вызывают большое количество осложнений и летальных исходов. Это основная задача. Будет большее количество смертей, продолжительность жизни сократится, если это, и правда, созданный человеком вирус. Результаты вообще труднопрогнозируемые.

Она назвала лаборатории, которые разрабатывают биологическое оружие, преступниками. Поскольку жертв летального оружия можно просчитать, а оценить все последствия инфекционного процесса нереально. Чем закончится история с ковидом для человечества, крайне сложно сказать, добавила Мескина.

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Напомним, Конгресс США вынес вердикт, что CoViD-19 был рождён в лабораторных условиях Уханьского института вирусологии (WIV), учёные которого пытались усилить патогены за счёт генетических модификаций. Утечка опасного возбудителя произошла из-за попустительского отношения сотрудников к биологической безопасности. В число «спонсоров мировой пандемии» вошли в том числе и американские компании.

Обложка ©

freepik.com / prostooleh

Андрей Горяничев
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