Инфекционист не исключила сокращения жизни людей из-за «созданного в пробирке» ковида

Лаборатории, которые пытаются каким-то образом модифицировать природные возбудители, вирусы или бактерии, действуют с целью использовать эти вирусы в качестве оружия, сделать их более заразными и вредоносными. Так, например, после «созданного в пробирке» коронавируса человечество может столкнуться с сокращением продолжительности жизни и другими «побочками». Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя предварительные выводы Конгресса США по появлению CoViD-19.