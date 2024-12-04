Медведев предупредил об угрозе создания биологического оружия на основе ИИ

Стремительное развитие технологий действительно может создать предпосылки для разработки биологического оружия, использующего методы и алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выступление Медведева на заседании профильной межведомственной комиссии Совбеза. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Обсудили перспективные направления развития биотехнологий. Их стремительное развитие — это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Он также отметил, что в настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире. Россия продолжит принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности, однако вопрос требует расширения международного сотрудничества.