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4 декабря, 17:15

Медведев предупредил об угрозе создания биологического оружия на основе ИИ

Стремительное развитие технологий действительно может создать предпосылки для разработки биологического оружия, использующего методы и алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выступление Медведева на заседании профильной межведомственной комиссии Совбеза. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Обсудили перспективные направления развития биотехнологий. Их стремительное развитие — это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Он также отметил, что в настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире. Россия продолжит принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности, однако вопрос требует расширения международного сотрудничества.

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Ранее Life.ru рассказал, что искусственный интеллект уже научился создавать биологическое оружие. Чат-бот Claude предлагает пользователям научиться создавать биооружие. Комбинация синтетической биологии с ИИ может представлять для человека огромную опасность, поскольку текущие системы защиты не справятся. А если чат-боты с ИИ могут помочь создать биологическое оружие, то и создание абсолютно нового вируса или токсина не будет чем-то невыполнимым.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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