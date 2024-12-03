Внук Оппенгеймера усомнился в перспективе полного отказа от ядерного оружия

Чарльз Оппенгеймер, внук легендарного физика Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы, выразил сомнение в возможности полного отказа от ядерного оружия. В ходе дискуссии с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Вене, Чарльз отметил, что, несмотря на его стремление к ядерному разоружению, реальность говорит об обратном.

«Откровенно говоря, мы не избавимся от него. Моей миссией было избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это кажется», — приводит агентство APA слова Оппенгеймера. Он подчеркнул, что усилия должны быть направлены на предотвращение ядерных конфликтов, особенно тех, которые могут быть непреднамеренно инициированы искусственным интеллектом. Этот вопрос становится всё более актуальным в свете быстрого развития технологий.

Оппенгеймер также заявил о необходимости укрепления диалога между крупнейшими ядерными державами — США, Россией и Китаем. Он считает, что только через активное взаимодействие и переговоры можно снизить риски, связанные с ядерным оружием. Усиление дипломатии и создание новых каналов для обсуждения ядерной безопасности могут стать ключевыми шагами на пути к более стабильному миру.

В то время как некоторые страны продолжают разрабатывать и модернизировать свои ядерные арсеналы, международное сообщество должно сосредоточиться на выработке общих правил и мер безопасности. Они могут включить в себя контроль за распространением ядерных технологий и предотвращение их использования в военных целях.

Хотя перспектива полного отказа от ядерного оружия кажется маловероятной, Чарльз Оппенгеймер видит надежду в усилении международного сотрудничества и диалога. Это может стать важным шагом к уменьшению угрозы масштабных конфликтов и созданию более безопасного будущего для всех.