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30 ноября, 10:29

В МО РФ заявили о готовности к возобновлению ядерных испытаний на Новой Земле

Генерал Верховцев: Полигон на Новой Земле готов к испытаниям ядерного оружия

Полигон на архипелаге Новая Земля в Архангельской области готов к потенциальному возобновлению ядерных испытаний. Такое заявление сделал экс-начальник 12-го ГУ Минобороны России (отвечает за хранение, эксплуатацию и обслуживание ядерных боеприпасов) генерал-полковник Владимир Верховцев.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время»,цитирует его ТАСС.

Офицер напомнил, что СССР и Штаты провели множество ядерных испытаний и собрали достаточное количество технической информации в ходе наблюдений. Вопрос возобновления работы полигона на Новой Земле сейчас находится в политической плоскости и требует соответствующего решения российского руководства, но если оно будет принято, то площадка уже готова проводить новые испытания ядерного оружия, объяснил Верховцев.

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Ранее этот вопрос прокомментировали в МИД РФ, по словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, возобновление Россией ядерных испытаний остается на повестке дня, учитывая приверженность Вашингтона курсу на эскалацию. Дипломат отметил, что сложившаяся ситуация очень сложная и требует постоянного и всестороннего анализа.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Юрий Лысенко
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