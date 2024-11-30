В МО РФ заявили о готовности к возобновлению ядерных испытаний на Новой Земле

Полигон на архипелаге Новая Земля в Архангельской области готов к потенциальному возобновлению ядерных испытаний. Такое заявление сделал экс-начальник 12-го ГУ Минобороны России (отвечает за хранение, эксплуатацию и обслуживание ядерных боеприпасов) генерал-полковник Владимир Верховцев.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Офицер напомнил, что СССР и Штаты провели множество ядерных испытаний и собрали достаточное количество технической информации в ходе наблюдений. Вопрос возобновления работы полигона на Новой Земле сейчас находится в политической плоскости и требует соответствующего решения российского руководства, но если оно будет принято, то площадка уже готова проводить новые испытания ядерного оружия, объяснил Верховцев.