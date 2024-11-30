В МИД РФ заявили, что Москва допускает возобновление ядерных испытаний

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний в России остаётся актуальным на фоне эскалационного курса США. Его слова приводит ТАСС.

Рябков, отвечая на вопрос, может ли Москва рассмотреть такой шаг в ответ на действия Вашингтона, сообщил, что «вопрос такой стоит». Он подчеркнул, что ситуация сложная и требует постоянного анализа во всех её аспектах.

При этом замглавы МИД не стал раскрывать возможные сценарии или прогнозы, указав на необходимость учитывать весь комплекс факторов, влияющих на подобное решение.