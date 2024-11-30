«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 01:24

В МИД РФ заявили, что Москва допускает возобновление ядерных испытаний

Рябков: Вопрос возобновления ядерных испытаний в РФ остаётся открытым

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний в России остаётся актуальным на фоне эскалационного курса США. Его слова приводит ТАСС.

Рябков, отвечая на вопрос, может ли Москва рассмотреть такой шаг в ответ на действия Вашингтона, сообщил, что «вопрос такой стоит». Он подчеркнул, что ситуация сложная и требует постоянного анализа во всех её аспектах.

При этом замглавы МИД не стал раскрывать возможные сценарии или прогнозы, указав на необходимость учитывать весь комплекс факторов, влияющих на подобное решение.

В МИД рассказали, при каком условии Россия откажется от ядерных испытаний
В МИД рассказали, при каком условии Россия откажется от ядерных испытаний

Напомним, в октябре Рябков уже допускал, что Россия может возобновить ядерные испытания. По его словам, такое решение будет принято, если подобные действия предпримут в США.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Сергей Рябков
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar