«Орешник» (ракета)
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Регион
30 ноября, 08:58

Рябков подтвердил опасность обмена ядерными ударами между Россией и США

Россия намерена приложить все усилия, чтобы не допустить начало боевых действий с использованием ядерного оружия. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя статью издания Science Time, где была изложена предполагаемая модель обмена ударами между Москвой и Вашингтоном.

«Всё, что нужно сказать по сценариям применения ядерного оружия, с нашей стороны сказано, сказано президентом [РФ Владимиром Путиным], отражено в обновлённых основах госполитики в области ядерного сдерживания. Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что российская сторона будет делать всё, чтобы не допустить катастрофического сценария, но многое зависит от решений Запада. Он добавил, что в зарубежных СМИ не первый раз пытаются представить модель ядерного противостояния, поэтому ничего нового не произошло. Но следует учитывать, что «сегодня ситуация действительно крайне сложная и острая», резюмировал замминистра.

Путин: Мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием
Путин: Мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием

Напомним, ранее, 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в которых указано, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на несколько сценариев. Согласно первому сценарию, ЯО будет запущено после удара оружием массового уничтожения (ОМУ) против РФ или её союзников, а также в случае угрозы суверенитету России и Белоруссии. Также Путин предостерёг Запад от передачи ядерных ракет Киеву и назвал безответственностью подобные обсуждаемые инициативы.

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Татьяна Миссуми
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