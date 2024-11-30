Рябков подтвердил опасность обмена ядерными ударами между Россией и США

Россия намерена приложить все усилия, чтобы не допустить начало боевых действий с использованием ядерного оружия. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя статью издания Science Time, где была изложена предполагаемая модель обмена ударами между Москвой и Вашингтоном.

«Всё, что нужно сказать по сценариям применения ядерного оружия, с нашей стороны сказано, сказано президентом [РФ Владимиром Путиным], отражено в обновлённых основах госполитики в области ядерного сдерживания. Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что российская сторона будет делать всё, чтобы не допустить катастрофического сценария, но многое зависит от решений Запада. Он добавил, что в зарубежных СМИ не первый раз пытаются представить модель ядерного противостояния, поэтому ничего нового не произошло. Но следует учитывать, что «сегодня ситуация действительно крайне сложная и острая», резюмировал замминистра.