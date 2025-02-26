Скандальное агентство USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья на Украине
The Federalist: USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья для Украины
Скандальное Агентство США по международному развитию (USAID) на деньги американских налогоплательщиков предоставляла гранты украинскому бизнесу — например, выделило два миллиона долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине. Об этом сообщает журнал Federalist со ссылкой на расследование команды сенатора-республиканца Джони Эрнста.
«Дизайнеры, в том числе «производитель ковров по заказу», который получил около двух миллионов долларов, и две разные линии мебели, которые получили 114 тысяч и 91 тысячу долларов соответственно, также присоединились к финансовому бешенству (USAID)», — говорится в сообщении.
Также среди грантов были найдены «приложение для отслеживания домашних животных» (на него выделили около 300 тысяч долларов), производство ошейников для собак (с таким же объёмом финансирования), производство упаковки для кормов для домашних животных (около 109 тысяч долларов). Даже производитель солений получил около 148 тысяч долларов.
Деньги американцев поступали также компаниям по производству женской одежды, модным фотографам, брендам люксовой свадебной одежды и дизайнерских изделий ручной работы. Как пишет Federalist, агентство выделило почти один миллион долларов для компаний по производству сувенирного печенья и кондитерских изделий и мясокомбинату на Украине.
Напомним, что на деятельность USAID обратил внимание Илон Маск. Он охарактеризовал агентство как преступную организацию, которую, по его мнению, следует ликвидировать. Уже 7 февраля агентство приостановило деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ. Выяснилось, что крупнейшим бенефициаром USAID с 2022-го был Киев — ему агентство перечислило Украине почти треть (27,2%) денежных средств от общего объёма финансирования. Среди самых нелепых трат агентства — «трансгендерная* опера» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.
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Шедеврум/Life.ru