Раскрыты гонорары голливудских звёзд за поездки на Украину и критику СВО

Агентство по международному развитию США (USAID) выплачивало голливудским звёздам миллионы долларов за визиты на Украину и критику в адрес российской спецоперации (СВО). Об этом пишет портал E!News.

В материале уточняется, что за поездку в Киев не менее 20 миллионов долларов получила Анджелина Джоли. Немалая сумма досталась и её коллеге — Орландо Блуму — восемь миллионов долларов. Также денежные средства за визиты получили Шон Пенн (пять миллионов), Бен Стиллер (четыре миллиона), а также Жан-Клод Ван Дамм — в размере 1,5 миллиона долларов.