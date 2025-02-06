Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 10:37

Раскрыты гонорары голливудских звёзд за поездки на Украину и критику СВО

E!News: USAID финансировало голливудских звёзд за поездки на Украину

Анджелина Джоли. Обложка © Wikipedi

Анджелина Джоли. Обложка © Wikipedi

Агентство по международному развитию США (USAID) выплачивало голливудским звёздам миллионы долларов за визиты на Украину и критику в адрес российской спецоперации (СВО). Об этом пишет портал E!News.

В материале уточняется, что за поездку в Киев не менее 20 миллионов долларов получила Анджелина Джоли. Немалая сумма досталась и её коллеге — Орландо Блуму — восемь миллионов долларов. Также денежные средства за визиты получили Шон Пенн (пять миллионов), Бен Стиллер (четыре миллиона), а также Жан-Клод Ван Дамм — в размере 1,5 миллиона долларов.

Крупнейший бенефициар: Раскрыты масштабы финансовой помощи Украине со стороны USAID
Крупнейший бенефициар: Раскрыты масштабы финансовой помощи Украине со стороны USAID

Напомним, что с февраля этого года сайт USAID не работает, а его аккаунты в соцсетях оказались заблокированы. Это произошло на фоне критики со стороны Илона Маска, который назвал агентство преступной организацией, анонсировав его ликвидацию.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Анджелина Джоли
  • Жан-Клод ван Дамм
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar