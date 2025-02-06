Крупнейший бенефициар: Раскрыты масштабы финансовой помощи Украине со стороны USAID
Украина оказалась крупнейшим получателем помощи от USAID за последние три года
За последние три года Агентство США по международному развитию (USAID) перечислило Украине почти треть (27,2%) денежных средств от общего объёма финансирования. Таким образом, с 2022-го Киев стал крупнейшим бенефициаром USAID, выяснили в РИА «Новости».
Согласно данным с портала ForeignAssistance.gov, в 2022 году Украина получила почти 10 миллиардов долларов от общего 41-миллиардногго бюджета агентства. В следующем году финансирование возросло до 16,5 миллиарда, а в 2024-м — упало до 6 миллиардов.
Напомним, что с февраля этого года сайт USAID не работает, а его аккаунты в соцсетях оказались заблокированы. Это произошло на фоне критики со стороны Илона Маска, который назвал агентство преступной организацией, анонсировав его ликвидацию.
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