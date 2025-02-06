Крупнейший бенефициар: Раскрыты масштабы финансовой помощи Украине со стороны USAID

За последние три года Агентство США по международному развитию (USAID) перечислило Украине почти треть (27,2%) денежных средств от общего объёма финансирования. Таким образом, с 2022-го Киев стал крупнейшим бенефициаром USAID, выяснили в РИА «Новости».

Согласно данным с портала ForeignAssistance.gov, в 2022 году Украина получила почти 10 миллиардов долларов от общего 41-миллиардногго бюджета агентства. В следующем году финансирование возросло до 16,5 миллиарда, а в 2024-м — упало до 6 миллиардов.