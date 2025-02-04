«ЛГБТ*-комиксы и питание для террористов»: Белый дом показал список «нелепых трат» USAID
Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» агентства USAID
Белый дом представил перечень самых абсурдных расходов агентства по международному развитию (USAID), которое сейчас проходит процесс реорганизации и пересмотра распределения иностранной помощи, включая финансирование террористических группировок. Выяснилось, что агентство тратило немалые суммы на поддержку ЛГБТ* и террористов.
В числе этих расходов выделяются сотни тысяч долларов, выделенные некоммерческой организации, имеющей связи с признанными террористическими группировками — даже несмотря на то, что генеральный инспектор уже начал расследование и финансирование питания для сирийских боевиков, связанных с запрещённой в США и России организацией «Аль-Каида**».
Также новая администрация США выступила против финансирования проектов, посвящённых правам трансгендеров* за пределами страны. В качестве примеров приводятся 47 тысяч долларов, потраченные на «трансгендерную* оперу» в Колумбии, и 32 тысячи долларов, выделенные на «трансгендерные* комиксы» в Перу.
Согласно заявлению Белого дома, сотни миллионов долларов, выделенных американскими налогоплательщиками, были использованы для строительства ирригационных систем и покупки удобрений в Афганистане, которые затем применялись в производстве героина. Кроме того, агентство выделило 70 тысяч долларов на мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.
Однако, чтобы подкрепить свои утверждения о государственных закупках, администрация добавила в письмо ссылки на статьи из консервативных изданий, официальных документов соратники Трампа не прикрепили.
Напомним, миллиардер Илон Маск начал кампанию против USAID, утверждая, что агентство стало «гнездом радикальных левых марксистов». Он считает, что средства, выделяемые американским налогоплательщикам, использовались для финансирования исследований в области биологического оружия. Маск уже объявил о ликвидации USAID.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.
** В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено
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