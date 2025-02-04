Белый дом представил перечень самых абсурдных расходов агентства по международному развитию (USAID), которое сейчас проходит процесс реорганизации и пересмотра распределения иностранной помощи, включая финансирование террористических группировок. Выяснилось, что агентство тратило немалые суммы на поддержку ЛГБТ* и террористов.

В числе этих расходов выделяются сотни тысяч долларов, выделенные некоммерческой организации, имеющей связи с признанными террористическими группировками — даже несмотря на то, что генеральный инспектор уже начал расследование и финансирование питания для сирийских боевиков, связанных с запрещённой в США и России организацией «Аль-Каида**».

Также новая администрация США выступила против финансирования проектов, посвящённых правам трансгендеров* за пределами страны. В качестве примеров приводятся 47 тысяч долларов, потраченные на «трансгендерную* оперу» в Колумбии, и 32 тысячи долларов, выделенные на «трансгендерные* комиксы» в Перу.

Согласно заявлению Белого дома, сотни миллионов долларов, выделенных американскими налогоплательщиками, были использованы для строительства ирригационных систем и покупки удобрений в Афганистане, которые затем применялись в производстве героина. Кроме того, агентство выделило 70 тысяч долларов на мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.

Однако, чтобы подкрепить свои утверждения о государственных закупках, администрация добавила в письмо ссылки на статьи из консервативных изданий, официальных документов соратники Трампа не прикрепили.