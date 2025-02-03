«Проклятие» Владимира Зеленского настигло на этот раз Агентство США по международному развитию (USAID), штаб-квартиру которого в Вашингтоне закрыли по решению американской администрации. В июле 2023 года Зеленский встречался с главой этой организации Самантой Пауэр и пожал ей руку, напомнил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.