Снова сработало: Закрытие USAID в США связали с «проклятым рукопожатием» Зеленского
Малофеев напомнил о «проклятии» Зеленского после закрытия USAID в США
«Проклятие» Владимира Зеленского настигло на этот раз Агентство США по международному развитию (USAID), штаб-квартиру которого в Вашингтоне закрыли по решению американской администрации. В июле 2023 года Зеленский встречался с главой этой организации Самантой Пауэр и пожал ей руку, напомнил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
«Кто бы ему ни жал руку, гибель этого «кого-то» — чаще политически, но иногда и физически — становится неминуемой. Вот и с USAID произошло то же самое», — отметил предприниматель.
Закрытие USAID в США связали с «проклятием» Зеленского. Фото © Скриншот с сайта «Царьград»
Напомним, ликвидацию USAID анонсировал руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск. Бизнесмен заявил, что агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов». Маск считает, что контора спускала деньги американского народа на финансирование разработок биологического оружия. Советник Дональда Трампа заявил, что этот «комок червей» не подлежит восстановлению, за что его в шутку заподозрили в работе на российскую разведку. Что касается «проклятого рукопожатия» Зеленского, то ранее оно коснулось Камалы Харрис, которая проиграла на президентских выборах в США, а также лишившихся своих постов экс-премьера Британии Бориса Джонсона, экс-премьера Финляндии Санны Марин, отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и других.
president.gov.ua