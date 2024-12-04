Президента Южной Кореи назвали новой жертвой «чёрной метки» Зеленского
Депутат Дмитрук связал неудачи главы Южной Кореи с «чёрной меткой» Зеленского
Зеленский передаёт Юн Сок Ёлю «чёрную метку». Обложка © ТАСС / АР / Jae C. Hong
Инциденты в политической сфере Южной Кореи связаны с «чёрной меткой» Владимира Зеленского. Так данные о возможном импичменте президента Юн Сок Ёля прокомментировал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Черная метка», — написал он в своём телеграм-канале.
Депутат выложил совместную фотографию, на которой Владимир Зеленский пожимает руку Юн Сок Ёлю.
Напомним, в Сети много шутят про «проклятое рукопожатие» Владимира Зеленского, после которого западные политики лишаются своих постов или даже умирают. Подобные инциденты случались с двумя британскими премьерами — Борисом Джонсоном и Риши Сунаком, с пока ещё действующим президентом США Джо Байденом и его правой рукой Камалой Харрис, пролетевшей с выборами. Сейчас же эта участь вот-вот настигнет президента Южной Кореи, которому парламент объявил импичмент после того, как политик ввёл в стране военное положение.