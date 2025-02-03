Маска заподозрили в работе на российскую разведку после развала USAID

Политический консультант Мария Сергеева в шутку предположила, что руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск может работать на российскую разведку после того, как бизнесмен анонсировал закрытие Агентства США по международному развитию USAID. По её словам, бизнесмену настолько быстро удалось ликвидировать «филиал ЦРУ», что возникают вопросы.

«А Илон Маск точно не наш разведчик? Буквально вчера смотрела на гранты USAID по России, они на одно только «развитие гражданского общества Северного Кавказа» 20 миллионов долларов на 2025 год выделили. А тут вот так раз — и ликвидировали мощный филиал ЦРУ. Давай, Михаил Сергеевич Трамп, развали уже империю зла!» — написала она у себя в телеграм-канале.