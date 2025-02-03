Маска заподозрили в работе на российскую разведку после развала USAID
Политконсультант Сергеева в шутку заподозрила Маска в работе на разведку России
Политический консультант Мария Сергеева в шутку предположила, что руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск может работать на российскую разведку после того, как бизнесмен анонсировал закрытие Агентства США по международному развитию USAID. По её словам, бизнесмену настолько быстро удалось ликвидировать «филиал ЦРУ», что возникают вопросы.
«А Илон Маск точно не наш разведчик? Буквально вчера смотрела на гранты USAID по России, они на одно только «развитие гражданского общества Северного Кавказа» 20 миллионов долларов на 2025 год выделили. А тут вот так раз — и ликвидировали мощный филиал ЦРУ. Давай, Михаил Сергеевич Трамп, развали уже империю зла!» — написала она у себя в телеграм-канале.
Напомним, что ранее Маск назвал USAID преступной организацией, которую следует распустить. По его словам, агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов». Маск считает, что деньги американского народа контора спускала на финансирование исследований биологического оружия. В итоге бизнесмен решил ликвидировать USAID. Он заявил, что этот «комок червей» не подлежит восстановлению.
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