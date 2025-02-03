Медведев посоветовал Маску остерегаться «‎глубинного государства»

Обещание американского бизнесмена Илона Маска закрыть Агентство США по международному развитию USAID — это разумный шаг и умный ход. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, но отметил опасность для миллиардера со стороны «глубинного государствоа.