Медведев посоветовал Маску остерегаться «глубинного государства»
Медведев назвал умным ходом решение Маска закрыть агентство USAID
Обещание американского бизнесмена Илона Маска закрыть Агентство США по международному развитию USAID — это разумный шаг и умный ход. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, но отметил опасность для миллиардера со стороны «глубинного государствоа.
«Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком», — написал Медведев в своём аккаунте в социальной сети Х.
Напомним, что ранее бизнесмен назвал USAID преступной организацией, которую, следует распустить. Маск утверждает, что это агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов», которые питают ненависть к Соединённым Штатам. Кроме того, он обвинил USAID в использовании средств американского народа для финансирования исследований биологического оружия, включая вирус CoViD-19. В итоге предприниматель вовсе анонсировал ликвидацию USAID. Он отметил, что агентство не подлежит восстановлению.
Life.ru