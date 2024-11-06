На Западе объяснили провал Харрис на выборах «проклятием Зеленского»

«Проклятое рукопожатие» Зеленского настигло и Камалу Харрис, которая проиграла в президентских выборах США. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.

На своей странице в соцсетях он опубликовал фотографии со встреч Зеленского с политиками, которые позже лишились свих постов. На этих кадрах можно увидеть экс-премьера Британии Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, экс-премьера Франции Санну Марин.