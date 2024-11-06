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6 ноября, 13:50

На Западе объяснили провал Харрис на выборах «проклятием Зеленского»

Журналист Боуз: Теперь и Камалу Харрис настигло «проклятие Зеленского»

Зеленский и Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Зеленский и Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

«Проклятое рукопожатие» Зеленского настигло и Камалу Харрис, которая проиграла в президентских выборах США. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.

На своей странице в соцсетях он опубликовал фотографии со встреч Зеленского с политиками, которые позже лишились свих постов. На этих кадрах можно увидеть экс-премьера Британии Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, экс-премьера Франции Санну Марин.

Кроме «проклятия Зеленского» Боуз также отметил, что лидер киевского режима быстро метнулся на сторону республиканцев и одним из первых поздравил Трампа с победой, хотя до итогов голосования он рьяно поддерживал кандидатуру Камалы Харрис.

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Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% протоколов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 млн. Журналисты уже провозгласили Трампа победителем. В МИД РФ отметили, что Россия будет работать с новой американской администрацией, отстаивая свои национальные интересы.

Александра Мышляева
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