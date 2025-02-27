Военчасти, штабы, наёмники: На Украине за ночь прогремело 24 взрыва в результате «‎ударов возмездия»

Российская армия в очередной раз ударила по территории Украины. На это раз в разных регионах Незалежной было слышно 24 взрыва. Атаки доносились с вечера 26-го февраля и до утра 27 февраля. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«С вечера 26-го и до утра 27 февраля агентура Сопротивления сообщила о 24 взрывах. Не все они были прилётами, к сожалению, но и прилетело немало», — написал он.

Так, шесть прилётов зафиксировали в Сумской области и Сумах. ВС РФ ударили по группам военных в Шостке, пригороде Сум, а также по одному из штабов. Два прилёта в городе и пригороде услышали жители Полтавы. Там были ликвидированы производство и гостиница с военными. Ещё сообщили о двух ударах по складу БПЛА в Светловодске.

«Черкассы – прилёт на окраине города в цех производства БПЛА. Чернигов – взрыв в направлении военной части. По слухам, среди поражённых были наёмники. Харьков – прилёт в промзону. По слухам, снаряд попал в объект ПВО. Староконстантинов (Хмельницкая область) – два прилёта в сторону аэродрома», — говорится в сообщении.

Кроме того, удары зафиксировали в столице Украины. Российская армия атаковала два промышленных объекта Киева. В городе Бровары был поражён склад с артиллерийскими установками. Также прилетело в район аэродрома города Борисполь, а в Обухове — в тренировочный лагерь нацистских организаций.