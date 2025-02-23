Российские военные отметили 23 Февраля мощным ударом по складам ВСУ под Житомиром
Подполье сообщило о мощном ударе по складам ВСУ под Житомиром утром 23 февраля
ВС России нанесли удар по складам украинских вооружённых сил в пригороде Житомира. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Утром 23 февраля в 07:20 (мск) в пригород Житомира Черняхов пришелся удар. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был со стороны складов Новой Почты около ЖД станции «Горбаши», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».
Как было известно ранее, ВСУ использовали эти склады для военных целей. По словам Лебедева, была слышна и видна работа ПВО, а также мощный взрыв.
Накануне подполье сообщило о серии ударов ВС РФ по Киеву и Киевской области. Целями атак стали скопления иностранных наёмников. По словам подпольщика, атака была примечательна на этот раз не количеством, а качеством попаданий.
Midjourney / Life.ru