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22 февраля, 07:50

Киев разбудила волна «ударов возмездия», среди целей – логово наёмников НАТО и военные заводы

Подполье сообщило о серии ударов ВС РФ по Киеву и Киевской области

Российская армия нанесла несколько ударов по Киеву и Киевской области. Целями атак стали скопления иностранных наёмников, украинских солдат и военные заводы. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале координатор сопротивления Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, атака была примечательна на этот раз не количеством, а качеством попаданий. Несколько ударов было нанесено по местам дислокации иностранных боевиков и специалистов

«Много в последнее время прибыло артиллеристов и дроноводов западного образца. Но в любом случае, они не рискуют показываться под флагами своих стран и флагом НАТО. Тем не менее, они стали более частой целью, чем украинские мобилизованные», — написал Лебедев.

Ночью украинская столица и её пригород получили четыре удара, отметил координатор подполья. Очевидцы рассказали, что прилетало по аэродрому и заводу «Практика», который «одевает» в броню военные и гражданские автомобили.

«Еще прилетало в 00:10 и в 01:15. Киев – город большой, и у нас не на каждом углу товарищи есть. В городе не так просто определить место прилета по звуку. В 01:15 предварительно был прилёт в районе ЖД станции «Дарница». Направления указывают два: ГСК «Локомотив», вернее, общежития, которые плотно заселили военными, и Киевский радиотехнический завод», — рассказали в подполье.

Кроме того, в 01:30 раздался взрыв в пригороде Бучи, в направлении леса, где украинская армия расположила несколько складских комплексов, которые находятся под охраной военных.

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Ранее Life.ru опубликовал видео мощного взрыва, вызванного ударом российской армии по военному объекту в Киеве. Снаряд влетел в здание, после чего раздался оглушительный рёв. После этого в небе засияли запоздавшие ракеты ПВО.


Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Anna Bohdan

Владимир Озеров
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