Момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве попал на видео
«РВ»: Момент мощного удара по военному объекту в Киеве попал на видео
На видео попал момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве, который впоследствии спровоцировал возгорание. Кадры опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Момент взрыва на военном объекте в Киеве. Видео © Telegram / «Военкоры Русской Весны»
На кадрах видно, как снаряд влетает в здание, после чего происходит оглушительный взрыв. Затем в небе возникают светящиеся точки, что свидетельствуют о работе ПВО в городе.
Напомним, прошедшей ночью в столице Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. До этого о взрывах сообщалось в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Midjourney / Life.ru