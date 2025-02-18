Момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве попал на видео

На видео попал момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве, который впоследствии спровоцировал возгорание. Кадры опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как снаряд влетает в здание, после чего происходит оглушительный взрыв. Затем в небе возникают светящиеся точки, что свидетельствуют о работе ПВО в городе.