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18 февраля, 05:49
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Момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве попал на видео

«РВ»: Момент мощного удара по военному объекту в Киеве попал на видео

На видео попал момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве, который впоследствии спровоцировал возгорание. Кадры опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Момент взрыва на военном объекте в Киеве. Видео © Telegram / «Военкоры Русской Весны»

На кадрах видно, как снаряд влетает в здание, после чего происходит оглушительный взрыв. Затем в небе возникают светящиеся точки, что свидетельствуют о работе ПВО в городе.

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Напомним, прошедшей ночью в столице Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. До этого о взрывах сообщалось в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Мария Любицкая
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