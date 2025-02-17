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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 февраля, 08:55

«Несколько попаданий»: В подполье сообщили об ударах по месту дислокации ВСУ под Киевом

Лебедев: В Киевской области ВС РФ поразили место размещения личного состава ВСУ

В Киевской области ВС РФ поразили место дислокации личного состава ВСУ. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«В Киевской области несколько попаданий по личному составу (ВСУ. — Прим. Life.ru)», — приводит РИА «Новости» его слова.

Также, по данным подпольщика, российские военные атаковали украинские подразделения, которые были выведены в Полтавскую область для доукомплектования после потерь, понесённых в Курской области. Кроме того, сообщается об успешном ударе по пункту временной дислокации операторов БПЛА ВСУ и их оборудования в Черкассах.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться в городе Часов Яр. Однако противник оказывает сопротивление, отправляя небольшие подкрепления. Также он отметил продвижение наших бойцов на Краснолиманском направлении.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Наталья Демьянова
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