«Несколько попаданий»: В подполье сообщили об ударах по месту дислокации ВСУ под Киевом

Также, по данным подпольщика, российские военные атаковали украинские подразделения, которые были выведены в Полтавскую область для доукомплектования после потерь, понесённых в Курской области. Кроме того, сообщается об успешном ударе по пункту временной дислокации операторов БПЛА ВСУ и их оборудования в Черкассах.