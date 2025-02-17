Стало известно, в какую страну хлынут наёмники ВСУ после завершения конфликта
WSJ: Примкнувшие к ВСУ наёмники намерены отправиться воевать в Израиле
Иностранные наёмники, примкнувшие к ВСУ, в случае завершения конфликта планируют продолжить свою деятельность в других горячих точках, к примеру, в Израиле. Об этом пишет газета Wall Street Journal после беседы с наёмником из Колумбии Джонни Панильей.
«Я попытаюсь поехать и воевать в Израиле», — заявил Панилья, комментируя свои планы в случае мирного урегулирования украинского конфликта. Наёмник не стал уточнять, к какой конкретно стороне он намерен примкнуть.
Активные действия по завершению конфликта на Украине в последнее время действительно предпринимаются. Напомним, уже завтра, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США по конфликту на Украине. При этом Владимир Зеленский пока в них участвовать не будет.
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