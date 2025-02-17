Стало известно, в какую страну хлынут наёмники ВСУ после завершения конфликта

Иностранные наёмники, примкнувшие к ВСУ, в случае завершения конфликта планируют продолжить свою деятельность в других горячих точках, к примеру, в Израиле. Об этом пишет газета Wall Street Journal после беседы с наёмником из Колумбии Джонни Панильей.