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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 февраля, 17:31

Пушилин сообщил о продвижении российских военных в Часовом Яре

Пушилин: ВС РФ продолжают продвижение в Часовом Яре, ВСУ упираются

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своём телеграм-канале, что ВС РФ продолжают продвигаться в городе Часов Яр. Однако противник оказывает сопротивление, отправляя небольшие подкрепления.

«Часов Яр: мы видим, что у противника всё меньше шансов. Но, тем не менее, в самом Часовом Яре он всё ещё старается упираться, продолжает побрасывать, пусть и небольшими партиями, но всё-таки подкрепления. Городские бои ещё имеют место в самом Часовом Яре. Но мы видим продвижение наших подразделений», — сказал Пушилин.

Также глава республики отметил, что российские силы продолжают наступление и на севере ДНР — Краснолиманском направлении.

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Ранее Пушилин сообщил, что в Горловке сформированы специальные мобильные группы, задача которых — защищать жителей от атак украинских беспилотников. Так, вечером 15 февраля представители одной из таких групп обнаружили два украинских дрона. Они были сбиты, что позволило сохранить жизни горожан.

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Telegram / Минобороны РФ

Александра Мышляева
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