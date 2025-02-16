Пушилин сообщил о продвижении российских военных в Часовом Яре

«Часов Яр: мы видим, что у противника всё меньше шансов. Но, тем не менее, в самом Часовом Яре он всё ещё старается упираться, продолжает побрасывать, пусть и небольшими партиями, но всё-таки подкрепления. Городские бои ещё имеют место в самом Часовом Яре. Но мы видим продвижение наших подразделений», — сказал Пушилин.