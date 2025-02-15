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15 февраля, 12:45

Сгорела дотла: Появилось эпичное видео уничтожения роботизированной платформы ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР. Эпичное видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Операторы ударных БПЛА 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» обнаружили и уничтожили роботизированную платформу ВСУ в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что бойцы группировки войск «Центр» продолжили наступление на позиции Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. За сутки украинская армия потеряла до 580 солдат, четыре боевых бронемашины, включая американские бронетранспортёры М113 и М1117, три артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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