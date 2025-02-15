Ранее Life.ru сообщал, что бойцы группировки войск «Центр» продолжили наступление на позиции Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. За сутки украинская армия потеряла до 580 солдат, четыре боевых бронемашины, включая американские бронетранспортёры М113 и М1117, три артиллерийских орудия и семь автомобилей.