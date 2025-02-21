ВСУ стягивают силы под Херсон, опасаясь форсирования Днепра со стороны ВС РФ
Эксперт Киселёв: ВСУ перебрасывают подкрепление под Херсон
ВСУ встревожены возможным форсированием реки Днепр со стороны Армии России и стягивают больше подразделений под Херсон. Об этом сообщает военный эксперт Виталий Киселёв.
«Враг стягивает на Херсонском направлении большие силы и средства, в том числе большое количество FPV-дронов фиксируется, идут поставки с Запада. Они опасаются возможного форсирования Днепра российскими войсками», — заявил он в беседе с ТАСС.
Собеседник агентства также оценил ситуацию у Часова Яра в ДНР, где самоотверженно выполняют боевые задачи российские десантники, а опорные пункты противника подавляет авиация ВКС РФ. Украинское командование отдаёт себе отчёт в том, что потеря города станет катастрофой для всего фронта ВСУ, добавил Киселёв.
Ранее стало известно об успехе нашей армии в Запорожской области. Подразделения ВС РФ освободили половину н.п. Пятихатки на западе региона. Это село было захвачено украинскими войсками в 2023 году.
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