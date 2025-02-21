Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:44

ВСУ стягивают силы под Херсон, опасаясь форсирования Днепра со стороны ВС РФ

Эксперт Киселёв: ВСУ перебрасывают подкрепление под Херсон

ВСУ встревожены возможным форсированием реки Днепр со стороны Армии России и стягивают больше подразделений под Херсон. Об этом сообщает военный эксперт Виталий Киселёв.

«Враг стягивает на Херсонском направлении большие силы и средства, в том числе большое количество FPV-дронов фиксируется, идут поставки с Запада. Они опасаются возможного форсирования Днепра российскими войсками»,заявил он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства также оценил ситуацию у Часова Яра в ДНР, где самоотверженно выполняют боевые задачи российские десантники, а опорные пункты противника подавляет авиация ВКС РФ. Украинское командование отдаёт себе отчёт в том, что потеря города станет катастрофой для всего фронта ВСУ, добавил Киселёв.

Военкор рассказал об обстановке под Курском на фоне сливов об угрозе «‎вторжения ВСУ»
Военкор рассказал об обстановке под Курском на фоне сливов об угрозе «‎вторжения ВСУ»

Ранее стало известно об успехе нашей армии в Запорожской области. Подразделения ВС РФ освободили половину н.п. Пятихатки на западе региона. Это село было захвачено украинскими войсками в 2023 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ДНР
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar