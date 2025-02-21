ВСУ стягивают силы под Херсон, опасаясь форсирования Днепра со стороны ВС РФ

ВСУ встревожены возможным форсированием реки Днепр со стороны Армии России и стягивают больше подразделений под Херсон. Об этом сообщает военный эксперт Виталий Киселёв.

«Враг стягивает на Херсонском направлении большие силы и средства, в том числе большое количество FPV-дронов фиксируется, идут поставки с Запада. Они опасаются возможного форсирования Днепра российскими войсками», — заявил он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства также оценил ситуацию у Часова Яра в ДНР, где самоотверженно выполняют боевые задачи российские десантники, а опорные пункты противника подавляет авиация ВКС РФ. Украинское командование отдаёт себе отчёт в том, что потеря города станет катастрофой для всего фронта ВСУ, добавил Киселёв.