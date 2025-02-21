Армия России взяла под контроль половину запорожских Пятихаток после налёта авиации
Рогов: Армия РФ вошла в захваченное ВСУ в 2023 году запорожское село Пятихатки
Российские подразделения взяли под свой контроль половину населённого пункта Пятихатки в западной части Запорожской области, которое было захвачено бойцами ВСУ в 2023 году. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«По Пятихаткам: наши войска вошли в данный населённый пункт, в результате наступательных действий взяли под свой контроль половину села и закрепились там», — сказал Рогов ТАСС.
По его словам, российские силы смогли взять половину Пятихаток после мощных ударов авиации и артиллерии по украинским позициям в селе.
Ранее Life.ru сообщал, что российская армия освободила уже более 60 процентов территории в Курской области. Наши парни взяли под свой контроль 800 квадратных километров, которые ранее были заняты боевиками ВСУ. В настоящее время Российская армия владеет инициативой на данном участке фронта. Потери противника в области за время вторжения превысили 62 тысячи солдат.
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