Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 06:22

Армия России взяла под контроль половину запорожских Пятихаток после налёта авиации

Рогов: Армия РФ вошла в захваченное ВСУ в 2023 году запорожское село Пятихатки

Российские подразделения взяли под свой контроль половину населённого пункта Пятихатки в западной части Запорожской области, которое было захвачено бойцами ВСУ в 2023 году. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«По Пятихаткам: наши войска вошли в данный населённый пункт, в результате наступательных действий взяли под свой контроль половину села и закрепились там», — сказал Рогов ТАСС.

По его словам, российские силы смогли взять половину Пятихаток после мощных ударов авиации и артиллерии по украинским позициям в селе.

«Цель достигнута!» Армия России нанесла высокоточный удар по Украине с моря, воздуха и земли
«Цель достигнута!» Армия России нанесла высокоточный удар по Украине с моря, воздуха и земли

Ранее Life.ru сообщал, что российская армия освободила уже более 60 процентов территории в Курской области. Наши парни взяли под свой контроль 800 квадратных километров, которые ранее были заняты боевиками ВСУ. В настоящее время Российская армия владеет инициативой на данном участке фронта. Потери противника в области за время вторжения превысили 62 тысячи солдат.

Обложка ©

Getty Images / Adri Salido / Anadolu

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar