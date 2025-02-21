Армия России взяла под контроль половину запорожских Пятихаток после налёта авиации

Российские подразделения взяли под свой контроль половину населённого пункта Пятихатки в западной части Запорожской области, которое было захвачено бойцами ВСУ в 2023 году. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«По Пятихаткам: наши войска вошли в данный населённый пункт, в результате наступательных действий взяли под свой контроль половину села и закрепились там», — сказал Рогов ТАСС.

По его словам, российские силы смогли взять половину Пятихаток после мощных ударов авиации и артиллерии по украинским позициям в селе.