Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 11:10

В курском приграничье полегло уже более 62 тысяч украинских солдат

МО РФ: ВСУ потеряли более 62 тысяч бойцов за всё время боёв в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий в курском приграничье лишились свыше 62 тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 19 февраля.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортёров, 1 937 боевых бронированных машин», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве также уточнили, что ВСУ потеряли за этот период 2 088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США.

Смертельная засада: Появилось эпичное видео разгрома колонны ВСУ из танков и БМП под Курском
Смертельная засада: Появилось эпичное видео разгрома колонны ВСУ из танков и БМП под Курском

А ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов в Курской области. В Минобороны РФ уточнили, что украинские войска также лишились четырёх бронированных ремонтно-эвакуационных машин, из которых две — БРЭМ «Bergepanzer 2» немецкого производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar