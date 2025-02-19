В курском приграничье полегло уже более 62 тысяч украинских солдат

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий в курском приграничье лишились свыше 62 тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 19 февраля.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортёров, 1 937 боевых бронированных машин», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве также уточнили, что ВСУ потеряли за этот период 2 088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США.