Вооружённые силы России продолжают успешно наносить удары по формированиям ВСУ в Курской области. По данным пресс-службы Минобороны России, противник уже потерял свыше 60 тысяч военнослужащих и 363 танка.

Потери ВСУ с начала боёв в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа. Отражены три контратаки противника», — рассказали в оборонном ведомстве.

Согласно данным Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. В ходе боевых действий были уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномёта, станция радиолокационной электронной борьбы, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из которых две — БРЭМ «Bergepanzer 2» немецкого производства, а также три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

С начала боевых действий на Курском направлении противник лишился более 60 780 военнослужащих, а также потерял 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортёров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий и 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства. Кроме того, ВС РФ ликвидированы 21 пусковая установка зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций радиолокационной электронной борьбы, 15 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, шесть радиолокационных станций противовоздушной обороны, 48 единиц инженерной и другой техники, среди которых 18 машин для разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.