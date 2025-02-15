ВСУ потеряли почти 61 тыс. солдат и кучу боевой техники с начала вторжения на Курскую землю
Минобороны: ВСУ потеряли более 280 солдат за сутки под Курском
Вооружённые силы России продолжают успешно наносить удары по формированиям ВСУ в Курской области. По данным пресс-службы Минобороны России, противник уже потерял свыше 60 тысяч военнослужащих и 363 танка.
Потери ВСУ с начала боёв в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа. Отражены три контратаки противника», — рассказали в оборонном ведомстве.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. В ходе боевых действий были уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномёта, станция радиолокационной электронной борьбы, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из которых две — БРЭМ «Bergepanzer 2» немецкого производства, а также три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.
С начала боевых действий на Курском направлении противник лишился более 60 780 военнослужащих, а также потерял 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортёров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий и 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства. Кроме того, ВС РФ ликвидированы 21 пусковая установка зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций радиолокационной электронной борьбы, 15 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, шесть радиолокационных станций противовоздушной обороны, 48 единиц инженерной и другой техники, среди которых 18 машин для разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Ранее Life.ru сообщал, что российские морпехи 810-й бригады на «Северном» направлении устроили засаду и нанесли решающий удар по украинскому конвою, движущемуся вглубь Курской области. Командир гаубичного взвода с позывным Гром рассказал, что сначала российские солдаты заняли позицию, откуда заметили колонну ВСУ. Они открыли огонь, подбив танк, что остановило всю технику. Затем морпехи уничтожили две БМП, после чего артиллерия, стрелки и FPV-дроны начали атаку на разбегающихся украинских бойцов.
Пресс-служба Зеленского