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20 февраля, 09:59

«Цель достигнута!» Армия России нанесла высокоточный удар по Украине с моря, воздуха и земли

ВС России ночью нанесли высокоточный удар по питающим ВПК Украины объектам

Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, в том числе газовоэнергетической, питающим военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Цель удара достигнута», — отчитались в ведомстве, подчеркнув, что все объекты были поражены.

А ранее Life.ru писал, что российские войска в ходе СВО наносят основные удары по трём направлениям. По словам эксперта Виктора Баранца, в их числе — ВПК Украины, энергетическая инфраструктура и скопления ВСУ. Армия Россия выбрала правильную тактику ведения боевых действий, отметил он. Также российские военные освободили уже более 60 процентов территории в Курской области.

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Минобороны России

Андрей Бражников
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