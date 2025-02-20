«Цель достигнута!» Армия России нанесла высокоточный удар по Украине с моря, воздуха и земли

Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, в том числе газовоэнергетической, питающим военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Цель удара достигнута», — отчитались в ведомстве, подчеркнув, что все объекты были поражены.