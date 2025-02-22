Взрывы прогремели на военных складах ВСУ в Днепре, где снуют армейские грузовики

Российская армия нанесла удар по складам ВСУ в Днепропетровске (Днепре) на востоке Украины в ночь на 22 февраля. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что никакой официальной информации о разрушенной инфраструктуре пока что нет.

«В Днепропетровск прилетело в 00:50. Наша агентура сходится во мнении, что прилёт был на юге города, в микрорайоне Лоцманская Каменка. Там, между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, находятся «бывшие» военные склады, где практически ежедневно видят движение армейских грузовиков», — заявил он.

Удар ВС РФ привёл к детонации боеприпасов. На данный момент нет точных сведений о том, какая цель была поражена в пригороде Днепропетровска.