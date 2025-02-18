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17 февраля, 22:01

Битве за Днепропетровск быть: Российские военные расчищают «зубы дракона» на новом направлении

«ВХ»: ВС РФ начали убирать «зубы дракона» на границе с Днепропетровской областью

Российские военнослужащие начали работы по устранению противотанковых укреплений, возведённых на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили авторы «Военной хроники», прикрепив соответствующий видеоролик.

На опубликованных кадрах видно, как наши бойцы растаскивают бетонные пирамиды при помощи багги, формируя в фортификационном укреплении проход для бронетехники. По данным «ВХ», запись сделана вблизи Днепропетровской области, куда подразделения ВС РФ «готовятся зайти в ближайшее время».

Работы по устранению «зубов дракона». Видео © VK / «Военная хроника»

Новости СВО. ВСУ бьют под Андреевкой, ВС РФ освободили Свердликово и Фиголевку, переговоры по Украине, 18 февраля
Новости СВО. ВСУ бьют под Андреевкой, ВС РФ освободили Свердликово и Фиголевку, переговоры по Украине, 18 февраля

Ранее профессор Чикагского университета заявил, что Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех на всех участках линии фронта, и к моменту заключения мирного соглашения они могут установить контроль над большей половиной Незалежной.

Обложка ©

VK / «Военная хроника»

Тимур Хингеев
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