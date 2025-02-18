Битве за Днепропетровск быть: Российские военные расчищают «зубы дракона» на новом направлении
«ВХ»: ВС РФ начали убирать «зубы дракона» на границе с Днепропетровской областью
Российские военнослужащие начали работы по устранению противотанковых укреплений, возведённых на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили авторы «Военной хроники», прикрепив соответствующий видеоролик.
На опубликованных кадрах видно, как наши бойцы растаскивают бетонные пирамиды при помощи багги, формируя в фортификационном укреплении проход для бронетехники. По данным «ВХ», запись сделана вблизи Днепропетровской области, куда подразделения ВС РФ «готовятся зайти в ближайшее время».
Работы по устранению «зубов дракона». Видео © VK / «Военная хроника»
Ранее профессор Чикагского университета заявил, что Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех на всех участках линии фронта, и к моменту заключения мирного соглашения они могут установить контроль над большей половиной Незалежной.
VK / «Военная хроника»