Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, уверен профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По словам эксперта, до привлечения Киева к мирному процессу и согласования всех условий урегулирования конфликта пройдёт немало времени, которого хватит ВС РФ для новых завоеваний.

Аналитик напомнил, что российские войска продолжают развивать успех на всех участках линии фронта. К моменту заключения соглашения они могут установить контроль над большей половиной Украины. Падающий боевой дух в рядах ВСУ лишь поможет им в этом деле.