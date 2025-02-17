«Потеряют девять областей»: Американский профессор сделал для Украины тревожный прогноз
Миршаймер: Украина рискует потерять ещё девять областей до установления мира
Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, уверен профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По словам эксперта, до привлечения Киева к мирному процессу и согласования всех условий урегулирования конфликта пройдёт немало времени, которого хватит ВС РФ для новых завоеваний.
Аналитик напомнил, что российские войска продолжают развивать успех на всех участках линии фронта. К моменту заключения соглашения они могут установить контроль над большей половиной Украины. Падающий боевой дух в рядах ВСУ лишь поможет им в этом деле.
«Одно дело — говорить о соглашении, по которому потеряны четыре области и Крым. Другое дело — говорить о ситуации, когда русские контролируют восемь-девять областей, то есть большую часть страны», — подчеркнул Миршаймер в эфире YouTube-канала «The Duran».
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