«Лучшее для них»: В Госдуме нашли идеальное место для Зеленского и его команды

Для Владимира Зеленского и его команды следует создать лагерь на острове Змеиный в Чёрном море. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Лучшее для них [Зеленского и его подчинённых] место — на острове Змеиный», — написал он в телеграм-канале.