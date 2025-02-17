Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 15:34

«Лучшее для них»: В Госдуме нашли идеальное место для Зеленского и его команды

Лидер СРЗП Миронов предложил создать лагерь для Зеленского на острове Змеиный

Для Владимира Зеленского и его команды следует создать лагерь на острове Змеиный в Чёрном море. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Лучшее для них [Зеленского и его подчинённых] место — на острове Змеиный», — написал он в телеграм-канале.

Миронов считает, что этот шаг необходим для «нацистских преступников», которых следует судить в Одессе. Парламентарий также отметил, что Одесса должна вновь стать частью России. По его мнению, судьба Зеленского и будущее Украины станут важными темами на предстоящих переговорах между РФ и США.

«Очень далёкие позиции»: Политолог раскрыл Life.ru, чего ждать от переговоров в Эр-Рияде
«Очень далёкие позиции»: Политолог раскрыл Life.ru, чего ждать от переговоров в Эр-Рияде

Завтра, 18 февраля, в Саудовской Аравии пройдут переговоры РФ и США. Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в них. Американскую делегацию, напомним, возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. От РФ на переговоры поедут глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar