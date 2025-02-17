«Лучшее для них»: В Госдуме нашли идеальное место для Зеленского и его команды
Лидер СРЗП Миронов предложил создать лагерь для Зеленского на острове Змеиный
Для Владимира Зеленского и его команды следует создать лагерь на острове Змеиный в Чёрном море. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Лучшее для них [Зеленского и его подчинённых] место — на острове Змеиный», — написал он в телеграм-канале.
Миронов считает, что этот шаг необходим для «нацистских преступников», которых следует судить в Одессе. Парламентарий также отметил, что Одесса должна вновь стать частью России. По его мнению, судьба Зеленского и будущее Украины станут важными темами на предстоящих переговорах между РФ и США.
Завтра, 18 февраля, в Саудовской Аравии пройдут переговоры РФ и США. Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в них. Американскую делегацию, напомним, возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. От РФ на переговоры поедут глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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