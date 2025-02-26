Армия России ответила ВСУ ударами по складам и аэродромам за масштабный ночной налёт
Минобороны: ВС РФ поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ
За минувшие сутки Армия России нанесла удары по военным аэродромам ВСУ и складам с беспилотниками противника. Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований Украины в 139 районах», — сказано в публикации ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА в Краснодарском крае. За ночь над регионом были сбиты 85 БПЛА. Также десятки аппаратов противника перехватили над Туапсе, целью атаки был местный порт.
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