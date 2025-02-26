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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 10:03

Армия России ответила ВСУ ударами по складам и аэродромам за масштабный ночной налёт

Минобороны: ВС РФ поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ

За минувшие сутки Армия России нанесла удары по военным аэродромам ВСУ и складам с беспилотниками противника. Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований Украины в 139 районах», — сказано в публикации ведомства.

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Разруха и хаос: Появилось видео последствий атаки 85 дронов ВСУ на Кубань

Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА в Краснодарском крае. За ночь над регионом были сбиты 85 БПЛА. Также десятки аппаратов противника перехватили над Туапсе, целью атаки был местный порт.

До полного окружения Суджи нашим бойцам осталось меньше 11 км
До полного окружения Суджи нашим бойцам осталось меньше 11 км
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Shutterstock / FOTODOM / K. Brambergs

Юрий Лысенко
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