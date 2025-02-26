До полного окружения Суджи нашим бойцам осталось меньше 11 км
За пять дней ВС РФ освободили пять сёл Курской области, до Суджи – 11 км
До полного окружения Суджи в курском приграничье бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км. По данным Mash, только за последние пять дней наши парни зачистили или освободили пять населённых пунктов региона: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. Сегодня бои идут за Малую Локню, Старую, Новую Сорочину, а также вблизи Гуево и Махновки.
Основная задача ВС РФ сейчас — взять под контроль единственную в оккупированном районе асфальтированную дорогу между Юнаковкой и Суджей, которую противник уже прозвал «дорогой смерти». Уже сейчас у ВСУ нет возможности своевременно производить ротацию, вывозить раненых, пополнять запасы.
Кстати, солдаты ВСУ назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли ВС России. Ранее российские операторы беспилотников центра «Рубикон» показали видео, на котором запечатлена эта «дорога смерти» с выжженной техникой противника.
Минобороны России