До полного окружения Суджи нашим бойцам осталось меньше 11 км

До полного окружения Суджи в курском приграничье бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км. По данным Mash, только за последние пять дней наши парни зачистили или освободили пять населённых пунктов региона: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. Сегодня бои идут за Малую Локню, Старую, Новую Сорочину, а также вблизи Гуево и Махновки.