Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 08:24

До полного окружения Суджи нашим бойцам осталось меньше 11 км

За пять дней ВС РФ освободили пять сёл Курской области, до Суджи – 11 км

До полного окружения Суджи в курском приграничье бойцам ВС РФ осталось меньше 11 км. По данным Mash, только за последние пять дней наши парни зачистили или освободили пять населённых пунктов региона: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. Сегодня бои идут за Малую Локню, Старую, Новую Сорочину, а также вблизи Гуево и Махновки.

Основная задача ВС РФ сейчас — взять под контроль единственную в оккупированном районе асфальтированную дорогу между Юнаковкой и Суджей, которую противник уже прозвал «дорогой смерти». Уже сейчас у ВСУ нет возможности своевременно производить ротацию, вывозить раненых, пополнять запасы.

Полгода ада: ВСУ убили более трети жителей села у Суджи и загнали остальных в погребы умирать
Полгода ада: ВСУ убили более трети жителей села у Суджи и загнали остальных в погребы умирать

Кстати, солдаты ВСУ назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли ВС России. Ранее российские операторы беспилотников центра «Рубикон» показали видео, на котором запечатлена эта «дорога смерти» с выжженной техникой противника.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar