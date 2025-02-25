Бойцы ВСУ обозвали «дорогой смерти» трассу под Суджей
РИАН: ВСУ назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки в Суджу
Вооружённые силы Украины (ВСУ) назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли ВС России. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В то время как военнослужащие группировки «Север» взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка — Суджа, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией. Данный маршрут они обозвали «дорога смерти», — приводит РИА «Новости» слова силовиков.
Напомним, ранее сообщалось, что группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению. Украинцы не могут своевременно проводить ротацию в районе трассы Юнаковка — Суджа, у них заметно страдает логистика. Операторы дронов центра «Рубикон» показали «дорогу смерти» под Суджей, где было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ.
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