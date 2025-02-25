Вооружённые силы Украины (ВСУ) назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой взяли ВС России. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В то время как военнослужащие группировки «Север» взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка — Суджа, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией. Данный маршрут они обозвали «дорога смерти», — приводит РИА «Новости» слова силовиков.