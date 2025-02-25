Украинские войска собрались драпать из Курской области, сообщил источник
РИАН: Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению
Украинская группировка в Курской области готовится к отступлению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях», — утверждает источник.
Положение ВСУ серьёзно ухудшилось после того, как Армия РФ установила огневой контроль над трассой Юнаковка — Суджа. Украинцы назвали её дорогой смерти. Теперь оккупанты не могут своевременно проводить ротацию, страдает их логистика. Если ранее они могли менять до батальона военных (до 500 человек), то сейчас это рота (до 100). Причём 10-20% во время ротации теряются.
Также ВСУшникам не хватает боеприпасов и запасов еды, так как российские военные активно работают по главной трассе подвоза провианта.
Потери ВСУ за всё время вторжения в Курскую область поражают. Они лишились уже более 63 тысяч военнослужащих. Из-за плачевного положения украинские командиры и простые солдаты на ближайшем Сумском направлении находятся в подавленном состоянии. Сегодня появилось видео из Курской области с лежащими на земле украинскими солдатами.
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