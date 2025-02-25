Украинские войска собрались драпать из Курской области, сообщил источник

Украинская группировка в Курской области готовится к отступлению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Положение ВСУ серьёзно ухудшилось после того, как Армия РФ установила огневой контроль над трассой Юнаковка — Суджа. Украинцы назвали её дорогой смерти. Теперь оккупанты не могут своевременно проводить ротацию, страдает их логистика. Если ранее они могли менять до батальона военных (до 500 человек), то сейчас это рота (до 100). Причём 10-20% во время ротации теряются.