Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 220 военных и два танка. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей», — говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа ВСУ лишились восьми артиллерийских орудий, пяти пунктов управления беспилотниками, трёх складов боеприпасов и миномёта. Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют 63325 военных, 381 танк, 288 БМП, 241 БТР, 2042 ББМ, 52 пусковые установки РСЗО.

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России