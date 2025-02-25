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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 февраля, 11:29

Более 220 военных и два танка потеряли ВСУ за сутки в боях в Курской области

Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 220 военных и два танка. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей», — говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа ВСУ лишились восьми артиллерийских орудий, пяти пунктов управления беспилотниками, трёх складов боеприпасов и миномёта. Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют 63325 военных, 381 танк, 288 БМП, 241 БТР, 2042 ББМ, 52 пусковые установки РСЗО.

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России

Российская Армия выжгла пункт управления дронами ВСУ, которые атаковали Белгородчину
Российская Армия выжгла пункт управления дронами ВСУ, которые атаковали Белгородчину

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области сняли на видео лежащие на земле тела украинских солдат. На кадрах изображены как минимум шесть тел. Рядом с одним из них разбросаны медикаменты — вероятно, перед смертью украинский военный пытался оказать себе помощь.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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