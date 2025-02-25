Российская Армия выжгла пункт управления дронами ВСУ, которые атаковали Белгородчину

ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, которые атаковали Белгородскую область. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Момент уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

По имеющимся данным, пункт располагался в районе села Ольшана в 14 километрах от Купянска в Харьковской области. Российские военные вычислили скопление бойцов ВСУ, после чего нанесли удар ракетой «Изделие-305».