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25 февраля, 09:56

Российская Армия выжгла пункт управления дронами ВСУ, которые атаковали Белгородчину

SHOT: ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, атаковавших Белгородчину

ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, которые атаковали Белгородскую область. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Момент уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

По имеющимся данным, пункт располагался в районе села Ольшана в 14 километрах от Купянска в Харьковской области. Российские военные вычислили скопление бойцов ВСУ, после чего нанесли удар ракетой «Изделие-305».

Предварительно, ликвидировано около 10 украинских военнослужащих. Именно с этого пункта наносились удары беспилотниками по Валуйскому району Белгородской области.

Под контролем ВСУ остался всего один населённый пункт в ЛНР
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Недавно российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. Кошмарный звук прилёта зафиксировала наружная камера.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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