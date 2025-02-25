Российская Армия выжгла пункт управления дронами ВСУ, которые атаковали Белгородчину
SHOT: ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, атаковавших Белгородчину
ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, которые атаковали Белгородскую область. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Момент уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
По имеющимся данным, пункт располагался в районе села Ольшана в 14 километрах от Купянска в Харьковской области. Российские военные вычислили скопление бойцов ВСУ, после чего нанесли удар ракетой «Изделие-305».
Предварительно, ликвидировано около 10 украинских военнослужащих. Именно с этого пункта наносились удары беспилотниками по Валуйскому району Белгородской области.
Недавно российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. Кошмарный звук прилёта зафиксировала наружная камера.
Telegram / SHOT