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23 февраля, 10:15

«Искандер» сорвал совещание офицеров ВСУ и инструкторов НАТО в отеле в Кривом Роге

ВС РФ ударили «Искандером» по штабу ВСУ с иностранными советниками в Кривом Роге

Российские военные нанесли удар ракетой «Исандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. Об этом сообщают авторы проекта «Донбасский партизан». Как уточняется, ликвидированы офицеры командного состава и военные советники НАТО.

В отеле как раз в момент удара проходило совещание с иностранными инструкторами в помещении ресторана. По словам источников, обрушились несущие конструкции здания и начался пожар. Отель восстановлению не подлежит, Киев не комментировал уничтожение места дислокации ВСУ и не озвучивал количество уничтоженных военных.

В Минобороны РФ рассказали о добыче «Искандера-М» с начала СВО
В Минобороны РФ рассказали о добыче «Искандера-М» с начала СВО

Ранее Минобороны сообщило об ударе по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ. Подробности в оборонном ведомстве раскрывать не стали.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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