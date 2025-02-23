«Искандер» сорвал совещание офицеров ВСУ и инструкторов НАТО в отеле в Кривом Роге
ВС РФ ударили «Искандером» по штабу ВСУ с иностранными советниками в Кривом Роге
Российские военные нанесли удар ракетой «Исандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. Об этом сообщают авторы проекта «Донбасский партизан». Как уточняется, ликвидированы офицеры командного состава и военные советники НАТО.
В отеле как раз в момент удара проходило совещание с иностранными инструкторами в помещении ресторана. По словам источников, обрушились несущие конструкции здания и начался пожар. Отель восстановлению не подлежит, Киев не комментировал уничтожение места дислокации ВСУ и не озвучивал количество уничтоженных военных.
Ранее Минобороны сообщило об ударе по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ. Подробности в оборонном ведомстве раскрывать не стали.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ