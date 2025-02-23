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23 февраля, 09:20

Армия Россия 23 февраля нанесла удар по месту сборищ руководства ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ

Российские военные нанесли удар по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России 23 февраля.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Там добавили, что также удары наносились по складам горючего и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 142 районах. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные системы и артиллерия.

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Ранее сообщалось, что на Украину 23 февраля обрушился массированный удар более 200 дронов «Герань». В Одесской области прогремело около 15 взрывов, после чего начались мощные пожары. На Украине заявили, что сегодня РФ атаковала рекордным числом беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Никита Никонов
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