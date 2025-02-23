Армия Россия 23 февраля нанесла удар по месту сборищ руководства ВСУ

Российские военные нанесли удар по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России 23 февраля.

Там добавили, что также удары наносились по складам горючего и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 142 районах. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные системы и артиллерия.